Риэлторы рассказали, какие квартиры в Украине не стоит покупать

Часть специалистов по недвижимости в Украине не рекомендуют приобретать квартиры в хрущевках. Кроме того, в связи с подорожанием ремонтных работ будет выгоднее купить уже готовое жилье, чем «голые стены» от застройщика.
По словам столичного риэлтора, автора блога о недвижимости «Графиня» Натальи Медведевой, теоретически для покупки может быть интересен любой объект, но при этом необходимо понимать, во что именно вы вкладываете деньги.
Квартиры в хрущевках. Управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко отмечает, что хрущевки — плохой вариант для вложений. Выгоднее всего такую недвижимость можно купить, если собственник квартиры продает ее на 20−30% дешевле. Только так на таком жилье можно заработать. В таких домах есть и свои преимущества. Обычно, это просторные дворы, хорошо развитая инфраструктура, а также удобная локация.
Однако в первую очередь покупателя должна интересовать ситуация с самим домом — коммуникациями, крышей
Новостройки. Приобретение квартиры в домах, которые находятся в процессе стройки, специалисты называют риском. При этом профессиональные юристы, ознакомившись с документами, порекомендуют не вкладывать средства в такую недвижимость.
Медведева советует покупать квартиры в новостройках, которые уже сданы, и уже отремонтированы. Например, если вы не нашли хороший вариант в Киеве, то в его пригороди — Вишневом, Буче — можно поискать подходящую квартиру.
Перед покупкой жилья нужно узнать о нем как можно больше информации — пообщаться с соседями, почитать форумы и другое.
Квартиры без ремонта. Недвижимость на первичном рынке без ремонта будет стоить гораздо дешевле, чем готовые квартиры. Однако из-за подорожания ремонта и стройматериалов покупать такое жилье может быть невыгодно. Медведева отмечает, что если получается покупать квартиру с ремонтом, то лучше брать с ремонтом.
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