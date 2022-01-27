В Госавиаслужбе решили упростить Авиационные правила Украины

Госавиаслужба (ГАСУ) разработала новую редакцию Авиационных правил Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, новая версия предусматривает существенную либерализацию условий выполнения полетов авиации общего назначения и условий выполнения авиационных работ.

По информации министерства, согласно действующей редакции Авиационных правил от 2005 года, необходимо получить два разрешения на выполнение полетов — от Госавиаслужбы и «Украэроцентра».

С принятием новой редакции правил пилотам будет достаточно подать только одну заявку на выполнение полета в «Украэроцентр». Такую возможность будут иметь пилоты, у которых есть соответствующая лицензия, страховка и документ, подтверждающий летную пригодность самолета.

В Мининфраструктуры отмечают, что качественное обновление регуляторных норм для малой авиации также предусмотрено в рамках евроинтеграционных процессов.

«Украина должна имплементировать законодательство Европейского Союза в области малой авиации, в частности, речь идет о внедрении правил, сертификатов и Регламенте ЕС», — говорится в сообщении.

Новые «Правила предоставления разрешений на вылет гражданского воздушного судна с аэродрома Украины, прилет воздушного судна в аэродром Украины или на пролет по территории Украины» были разработаны в ответ на инициативу ОО «Авиация общего назначения Украины» — крупнейшего в Украине объединения пилотов и владельцев самолетов малой авиации.