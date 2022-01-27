Представлено первое зарядное устройство Lenovo мощностью 135 Вт

Компания Lenovo готовится к выпуску новых игровых устройств в ближайшее время, включая смартфон, планшет и ноутбук. Перед анонсом этих новых устройств компания выпустила на рынок новое зарядное устройство.
Высококачественное зарядное устройство Lenovo Legion 135W PD 3.1 в компактном корпусе предназначено для игровых ноутбуков под брендом Legion 2022 года, которые компания собирается выпустить в ближайшее время. Адаптер поддерживает мощность 135 Вт, имеет разъём USB Type-C и поддержку Power Delivery 3.1.
Стандарт Power Delivery 3.1 был анонсирован в прошлом году Ассоциацией USB-IF, и этот новый стандарт добавляет расширенный диапазон мощности (EPR) для увеличения зарядной мощности зарядного устройства с максимальных 100 Вт в PD 3.0 до 240 Вт до PD 3.1.
Компания представила новый игровой ноутбук под брендом Legion на выставке Consumer Electronics Show (CES) в начале этого месяца, а грядущие ноутбуки 7000P и 9000P от этого бренда также будут поставляться с поддержкой зарядки USB-C PD мощностью 135 Вт.
На данный момент Lenovo не объявила ни о ценах, ни о доступности этого нового зарядного устройства.
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