Какие бюджетные программы не получили финансирование в 2021 году (инфографика)

Несмотря на значительные риски, в декабре 2021 года Минфин смог профинансировать 269 млрд грн расходов, или 18% всего годового плана. Однако некоторые сферы остались недофинансированными.
Finance.ua узнал у аналитиков Киевской школы экономики, куда направили меньше средств, чем было запланировано.
Как утверждают эксперты, ряд секторов был профинансирован почти стопроцентно. В частности, очень высокий уровень финансирования имели такие сферы:
«В то же время мы видим существенное недовыполнение — около 10 млрд грн — расходов на экономическую деятельность и общегосударственные функции. Относительно последнего это объясняется, в частности, экономией расходов на обслуживание госдолга и на расходах по гарантийным платежам», — рассказывает руководитель Центр анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарина Марчак.
Также невыполнение примерно на 6 млрд грн наблюдается в образовании.
«Прошлый год был также экстраординарным с точки зрения объемов финансирования дорог. В 2021 году в абсолютном выражении на строительство дорог общегосударственного значения и местных дорог из госбюджета была потрачена большая сумма — почти 145 млрд грн». Это почти 9% всех совокупных расходов из государственного бюджета. Это исторический максимум", — отметила аналитик.
Кто не получил бюджетные деньги? В течение 2021 года, несмотря на высокий уровень выполнения расходов, 19 бюджетных программ вообще не было профинансировано. Среди крупнейших статей бюджета непрофинансированных программ — это резервный фонд. Но, по словам экспертов, это хорошо, поскольку этот фонд можно использовать только в самые трудные времена.
Кроме того, среди профинансированных на 0% и 0 грн — статья «Меры, связанные с борьбой с Covid-19», которая появилась в бюджете не с самого начала, а в течение бюджетного года. Но деньги из нее не были использованы.
Среди других знаковых статей, на которые стоит обратить внимание — это субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, расходы Аграрного фонда, и, как говорят в KSE, уже традиционно не происходит финансирование строительства пограничных постов и других расходов, связанных с пограничной инфраструктурой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2459 20
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУВчера, 12:00 - 3263 7
«Укравтодор» определился с 3 компаниями-участницами конкурса на строительство участка Киевской обходной дорогиВчера, 09:30 - 1118 6
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларахОколо часа назад - 1252 5
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 3533 3
Сроки окончания программы «єПідтримка»Вчера, 16:06 - 4671
Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)Вчера, 18:30 - 4393 1
Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)Вчера, 13:05 - 4299
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 3533 3
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУВчера, 12:00 - 3263 7
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Вчера, 12:40 - 564
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 756
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1908
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1088 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 895 1