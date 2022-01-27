Какие бюджетные программы не получили финансирование в 2021 году (инфографика)

Несмотря на значительные риски, в декабре 2021 года Минфин смог профинансировать 269 млрд грн расходов, или 18% всего годового плана. Однако некоторые сферы остались недофинансированными.

Finance.ua узнал у аналитиков Киевской школы экономики, куда направили меньше средств, чем было запланировано.

Как утверждают эксперты, ряд секторов был профинансирован почти стопроцентно. В частности, очень высокий уровень финансирования имели такие сферы:

социальная защита и социальное обеспечение;

оборона;

общественный порядок, безопасность и судебная власть;

здравоохранение и т. д.

«В то же время мы видим существенное недовыполнение — около 10 млрд грн — расходов на экономическую деятельность и общегосударственные функции. Относительно последнего это объясняется, в частности, экономией расходов на обслуживание госдолга и на расходах по гарантийным платежам», — рассказывает руководитель Центр анализа публичных финансов и публичного управления KSE Дарина Марчак.

Также невыполнение примерно на 6 млрд грн наблюдается в образовании.

«Прошлый год был также экстраординарным с точки зрения объемов финансирования дорог. В 2021 году в абсолютном выражении на строительство дорог общегосударственного значения и местных дорог из госбюджета была потрачена большая сумма — почти 145 млрд грн». Это почти 9% всех совокупных расходов из государственного бюджета. Это исторический максимум", — отметила аналитик.

Кто не получил бюджетные деньги? В течение 2021 года, несмотря на высокий уровень выполнения расходов, 19 бюджетных программ вообще не было профинансировано. Среди крупнейших статей бюджета непрофинансированных программ — это резервный фонд. Но, по словам экспертов, это хорошо, поскольку этот фонд можно использовать только в самые трудные времена.

Кроме того, среди профинансированных на 0% и 0 грн — статья «Меры, связанные с борьбой с Covid-19», которая появилась в бюджете не с самого начала, а в течение бюджетного года. Но деньги из нее не были использованы.

Среди других знаковых статей, на которые стоит обратить внимание — это субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, расходы Аграрного фонда, и, как говорят в KSE, уже традиционно не происходит финансирование строительства пограничных постов и других расходов, связанных с пограничной инфраструктурой.