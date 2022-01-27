Летом 2022 года с конвейера снимут BMW i3

Компания BMW в июле 2022 года снимет с конвейера электромобиль BMW i3, который она начала выпускать 11 лет назад. Это первый электромобиль в модельной линейке баварского автогиганта.
Дебют BMW i3 состоялся в 2011 году. Это первый массовый электромобиль BMW i3. На данный момент баварская компания уже выпустила более 250 тысяч i3.
Этот электрический хэтчбек с не очень обычным дизайном в модельной линейке BMW отчасти заменят новый iX1 (это электрическая версия X1 третьего поколения) и Mini Electric второго поколения.
На данный момент известно, что BMW iX1 построен на платформе FAAR. Это значит, что BMW отказался от платформы DriveLife, которая предполагала широкое использование в автомобилях алюминия. На платформе DriveLife баварская компания, например, успела создать i3.
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