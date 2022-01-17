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МВФ поддержал поднятие учетной ставки в Украине

МВФ поддержал поднятие учетной ставки в Украине

МВФ поддерживает действия НБУ по сдерживанию инфляции в Украине.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в ходе круглого стола «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы».

«Учетная ставка в Украине постепенно увеличивается на несколько процентных пунктов. И мы поддерживаем такую политику», – заявил он.

НБУ повысил 20 января учетную ставку до 10% и намекнул на дальнейший рост до 11%.

Почти все страны мира сейчас пытаются побороть инфляцию. «Инфляционное давление в мире. – Ред.) будет усиливаться. Пандемия имеет эффект. Центробанки во всем мире должны бороться с такими вызовами и во многих странах инфляция выше инфляционной цели, но экономическое восстановление и инфляционное давление различны в разных странах. И надо принимать во внимание внутренние факторы», – заявил Ваграм Степанян.

«Необходимо снижать инфляционные ожидания и пытаться таргетировать инфляцию до цели. А если это не получается, нужна более жесткая политика», – заверил он.

По его словам, политика инфляционного таргетирования НБУ должна быть постепенной. «Мы не должны ожидать частых изменений, потому что политика должна быть постепенной», – уверен представитель МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что Нацбанк предотвратил раскрутку инфляционной спирали. «Своевременность реакции Нацбанка предотвратила раскручивание инфляционной спирали», – сказал он.

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По его словам, глобальная инфляция стала следствием нескольких процессов. «Первый – масштабные меры монетарного и бюджетного стимулирования в ведущих экономиках. Это позволило очень быстро восстановить спрос. Второй – нарушение цепей производства и поставки вследствие действия карантинных ограничений, что ограничивало предложение», – отметил глава НБУ.

Национальный банк в 2021 году увеличил учетную ставку с 6% до 9% и отказался от антикризисного длинного рефинансирования. «Благодаря укреплению гривны и принятым монетарным мерам инфляция в конце прошлого года стала снижаться. После прохождения пика в 11% в сентябре прошлого года потребительская инфляция снизилась до 10% в декабре. Таким образом, разворот инфляционной тенденции в Украине, в отличие от многих других стран, произошел уже в прошлом году», – заявил глава НБУ.

По материалам Финансовый клуб
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