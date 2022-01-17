АРМА в прошлом году перечислило в бюджет 42 млн грн

В 2021 году от продажи арестованных активов госбюджет получил 41,8 млн грн, что почти втрое превысило такие поступления в 2020 году (15,7 млн грн).

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Также в прошлом году депозитный портфель АРМА вырос почти на 211 млн грн и достиг рекордных 761 млн грн по сравнению с 550 млн грн на депозитных счетах АРМА по итогам 2020 года.

Депозитный портфель АРМА состоит из 631,7 млн грн, $3,3 млн и 1,3 млн евро, что вместе составляет более 761 млн грн.

На арестованные в прошлом году денежные активы начислено около 38,2 млн грн процентов.

Таким образом за прошлый год благодаря управлению имущественными арестованными активами и денежными средствами АРМА сгенерировало около 80 млн грн доходов.

В конце 2021 года АРМА внесло в реестр арестованных активов свыше 15 тысяч записей о жилой и нежилой недвижимости, земельных участках, имущественных комплексах, транспорте, различных товарах, а также денежных средствах, корпоративных правах, акциях и других активах.

Депозитный портфель АРМА состоит из средств арестованных денежных активов и средств, полученных от продажи арестованного имущества на электронных торгах. Соответствующие активы размещаются на депозитных счетах в государственном банке в гривне, евро и долларах США на условиях, которые являются одними из самых выгодных на рынке банковских услуг. Это позволяет АРМА увеличивать стоимость активов, которыми оно управляет.