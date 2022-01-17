Крупнейший финансовый центр мира: исследование (инфографика)

Согласно исследованию агентства Reuters, Лондон остается главным мировым финансовым центром мира. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал

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Но он уступает Нью-Йорку и Сингапуру в доступе к талантам, в то время как Париж усиливает конкуренцию со стороны Европейского Союза.

В исследовании корпорации City of London были выбраны семь центров, фигурирующих в других исследованиях финансовых центров.

Инфографика: Reuters

“Политики Великобритании должны гарантировать, что ее бизнес по-прежнему будет пользоваться широким доступом к лучшим специалистам со всего мира. Выход из ЕС, прекращение свободы передвижения и введение новой иммиграционной системы нанесли ущерб восприятию Великобритании как привлекательной деловой среды для международных талантов в последние годы”, – говорится в исследовании.

Нью-Йорк лишь немного отстает и сокращает разрыв, за ним следуют Сингапур, Франкфурт, Париж, Гонконг и Токио. Он остается крупнейшим финансовым центром, в то время как Лондон отстает от Сингапура по устойчивой бизнес-инфраструктуре, доступу к талантам и навыкам, а также благоприятной нормативно-правовой среде.

Общий налог для британских компаний, предоставляющих финансовые услуги, в частности для банков, также относительно высок, говорится в сообщении. Также Министерство финансов Великобритании предложило, чтобы у Банка Англии была официальная обязанность «содействовать» конкурентоспособности Лондона.

Справка Finance.ua:

Напомним, в июне Лондон обогнал Амстердам, став крупнейшим центром торговли акциями в Европе, впервые в этом году заняв первое место после того, как Brexit переместил большую часть объемов торговли на континент.