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Лондон стал лучшим городом для стартапов в Европе

Лондон стал лучшим городом для стартапов в Европе

Лондон занял первое место в рейтинге городов с самыми благоприятными условиями для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации. Париж и Дублин сохранили второе и третье места. Ни один украинский город в рейтинг не попал.

Как сообщает FDi Intelligence, таковы результаты рейтинга Tech Cities of the Future 2021.

Столица Британии возглавила список второй год подряд, ведь за прошлый год там состоялось 366 сделок по привлечению прямых иностранных инвестиций, а суммарный объем привлеченных лондонскими ІТ-компаниями инвестиций за год составил 10,5 миллиардов долларов. Эта сумма соответствует одной четвертой от общего объема финансирования ІТ-сектора.

Берлин (Германия), Мадрид (Испания) и Стокгольм (Швеция) со времен прошлого исследования поднялись на несколько ступенек. 24 и 25 месяца заняли Прага (Чехия) и Копенгаген (Дания). Всего топ-25 городов для стартапов выглядит следующим образом:


Таблица: fdiintelligence.com

Для рейтинга Tech Cities of the Future 2021 были проанализированы данные 76 городов в 31 европейской стране по пяти категориям: рентабельность, экономический потенциал, показатели прямых иностранных инвестиций, инновации и привлекательность и среда для стартапов.

По материалам suspilne.media
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