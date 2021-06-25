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Лондон обошел Амстердам и вернул себе титул крупнейшего центра торговли акциями в Европе

Лондон обошел Амстердам и вернул себе титул крупнейшего центра торговли акциями в Европе

В июне Лондон вновь обогнал Амстердам, став крупнейшим центром торговли акциями в Европе, впервые в этом году заняв первое место после того, как Brexit переместил большую часть объемов торговли на континент.

Как сообщает Bloomberg, в июне на разных лондонских площадках торговалось в среднем 8,92 млрд евро ($10,6 млрд) акций в день по сравнению с 8,8 млрд евро на разных площадках в Голландии.

Для сравнения: средний дневной объем торгов в Амстердаме в мае составил около 9,4 млрд евро, а в Лондоне – около 8,7 млрд евро. В Париже, третьем по величине городе, объем ежедневных торгов снизился с почти 6,1 млрд евро в мае до 5,8 млрд евро в июне.

Британия потеряла свои права на доступ к единому рынку Европейского Союза 31 декабря, и блок не разрешил инвесторам внутри своих границ торговать акциями таких компаний, как Airbus и BNP Paribas из Великобритании.

В этом году Лондон прибавил в объемах торговли швейцарскими акциями, которая возобновилась после того, как Великобритания вышла из-под запрета, действующего с 2019 года в масштабах ЕС.

«Возвращение швейцарской торговли акциями помогло отменить то, что было лишь временной фазой, – сказал Альберто Токко, портфельный менеджер Kairos Partners. – Лондон скоро вернет себе статус европейского и глобального торгового центра, и может легко выиграть, если не будет соблюдать ограничительные правила ЕС».

По материалам Mind
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