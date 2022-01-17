В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значит

В Верховную Раду был подан законопроект, которым предлагается ввести семейное налогообложение в Украине, то есть обязать украинские семьи подавать от домохозяйства годовую налоговую декларацию. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона №6539.

Finance.ua узнал детали нововведения, инициатор которого является — комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова.

Для чего это? Авторы документа утверждают, что большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Из-за этого, по словам авторов документа, происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки.

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«Введение „семейного налогообложения“ не означает установление специального налогового режима, а предусматривает введение элементов „семейного налогообложения“ в действующую систему налогообложения доходов физических лиц», — говорится в документе.

Что будет считаться доходами? Согласно документу, доходы домохозяйства — это совокупность доходов всех членов домохозяйства в течение отчетного финансового года со всех возможных источников как в денежной, так и неденежной формах.

Доходы домохозяйств состоят из:

зарплаты и других приравненных к ней выплат, полученной наемными работниками на основании трудового договора (контракта) от работодателей;

вознаграждения по видам предпринимательской (экономической) деятельности;

денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими, денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за положенное им для получения жилое помещение пр.;

прибыли от деятельности самозанятого лица ( ФЛП и физлицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность) по видам предпринимательской деятельности, которые не определены статьей 5 настоящего Закона;

и физлицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность) по видам предпринимательской деятельности, которые не определены статьей 5 настоящего Закона; стипендии (включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом), которая выплачивается ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту;

пассивных доходов;

выигрышей, призов, подарков;

доходов от продажи самостоятельно выращенной сельскохозяйственной продукции, побочных лесных пользований, за сданное (проданное) вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных и цветных металлов,

социального трансферта;

страховых выплат, страхового возмещения или выкупной суммы, полученной по договорам страхования, в том числе по договорам долгосрочного страхования жизни, страхования пожизненных пенсий;

выплат по негосударственному пенсионному обеспечению.

Статья 5 законопроекта определяет, что домохозяйство может вести предпринимательскую (экономическую) деятельность без регистрации физического лица-предпринимателя при условии:

подачи годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведения такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;

годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.

Законопроект определяет такие виды предпринимательской деятельности, которые разрешается вести без регистрации как ФЛП:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными лицами;

предоставление индивидуальных уроков (репетитора);

индивидуальное воспитание детей (гувернер);

услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, часов, других предметов личного пользования;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по перевозке груза;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

другие виды работ, к которым привлекаются члены домохозяйства, кроме видов деятельности, которые подлежат лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности в соответствии с законом.

В то же время, законопроект определяет понятие “социального трансферта”, для получения которого домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию.

Социальный трансферт предусматривается в следующих формах:

социальных гарантий, направленных на обеспечение права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, расходы на жилье;

социальных льгот, имеющих материальную и денежную форму в соответствии с законом;

социального страхования;

социальных услуг.

Авторы документа обращают внимание на то, что средний годовой уровень доходов домохозяйств в Соединенных Штатах составляет $ 176 тыс., в Швейцарии — $ 128,4 тыс., в Бельгии — $ 104 тыс., а в Японии — $ 97,5 тыс.

При этом, по данным Госстата, в Украине насчитывается 14,9 млн домохозяйств.