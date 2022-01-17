0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 392 0

В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значит

В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значит

В Верховную Раду был подан законопроект, которым предлагается ввести семейное налогообложение в Украине, то есть обязать украинские семьи подавать от домохозяйства годовую налоговую декларацию. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона №6539.

Finance.ua узнал детали нововведения, инициатор которого является — комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова.

Для чего это? Авторы документа утверждают, что большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Из-за этого, по словам авторов документа, происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

«Введение „семейного налогообложения“ не означает установление специального налогового режима, а предусматривает введение элементов „семейного налогообложения“ в действующую систему налогообложения доходов физических лиц», — говорится в документе.

Что будет считаться доходами? Согласно документу, доходы домохозяйства — это совокупность доходов всех членов домохозяйства в течение отчетного финансового года со всех возможных источников как в денежной, так и неденежной формах.

Доходы домохозяйств состоят из:

  • зарплаты и других приравненных к ней выплат, полученной наемными работниками на основании трудового договора (контракта) от работодателей;
  • вознаграждения по видам предпринимательской (экономической) деятельности;
  • денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими, денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за положенное им для получения жилое помещение пр.;
  • прибыли от деятельности самозанятого лица (ФЛП и физлицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность) по видам предпринимательской деятельности, которые не определены статьей 5 настоящего Закона;
  • стипендии (включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом), которая выплачивается ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту;
  • пассивных доходов;
  • выигрышей, призов, подарков;
  • доходов от продажи самостоятельно выращенной сельскохозяйственной продукции, побочных лесных пользований, за сданное (проданное) вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных и цветных металлов,
  • социального трансферта;
  • страховых выплат, страхового возмещения или выкупной суммы, полученной по договорам страхования, в том числе по договорам долгосрочного страхования жизни, страхования пожизненных пенсий;
  • выплат по негосударственному пенсионному обеспечению.

Хочу получить деньги до зарплаты

Статья 5 законопроекта определяет, что домохозяйство может вести предпринимательскую (экономическую) деятельность без регистрации физического лица-предпринимателя при условии:

  • подачи годовой налоговой декларации домохозяйства;
  • ведения такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;
  • годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 миллионов гривен.

Законопроект определяет такие виды предпринимательской деятельности, которые разрешается вести без регистрации как ФЛП:

  • парикмахерские и косметологические услуги;
  • юридические консультации;
  • услуги домашней прислуги;
  • уход за больными или немощными лицами;
  • предоставление индивидуальных уроков (репетитора);
  • индивидуальное воспитание детей (гувернер);
  • услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;
  • ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, часов, других предметов личного пользования;
  • техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
  • услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;
  • розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках;
  • услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
  • услуги по перевозке груза;
  • деятельность в сфере ресторанного хозяйства;
  • другие виды работ, к которым привлекаются члены домохозяйства, кроме видов деятельности, которые подлежат лицензированию и относятся к независимой профессиональной деятельности в соответствии с законом.

В то же время, законопроект определяет понятие “социального трансферта”, для получения которого домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию.

Социальный трансферт предусматривается в следующих формах:

  • социальных гарантий, направленных на обеспечение права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, расходы на жилье;
  • социальных льгот, имеющих материальную и денежную форму в соответствии с законом;
  • социального страхования;
  • социальных услуг.

Авторы документа обращают внимание на то, что средний годовой уровень доходов домохозяйств в Соединенных Штатах составляет $ 176 тыс., в Швейцарии — $ 128,4 тыс., в Бельгии — $ 104 тыс., а в Японии — $ 97,5 тыс.

При этом, по данным Госстата, в Украине насчитывается 14,9 млн домохозяйств.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.