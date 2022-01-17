В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значит

В Верховную Раду был подан законопроект, которым предлагается ввести семейное налогообложение в Украине, то есть обязать украинские семьи подавать от домохозяйства годовую налоговую декларацию. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона №6539.
Finance.ua узнал детали нововведения, инициатор которого является — комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова.
Для чего это? Авторы документа утверждают, что большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Из-за этого, по словам авторов документа, происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки.
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«Введение „семейного налогообложения“ не означает установление специального налогового режима, а предусматривает введение элементов „семейного налогообложения“ в действующую систему налогообложения доходов физических лиц», — говорится в документе.
Что будет считаться доходами? Согласно документу, доходы домохозяйства — это совокупность доходов всех членов домохозяйства в течение отчетного финансового года со всех возможных источников как в денежной, так и неденежной формах.
Доходы домохозяйств состоят из:
Статья 5 законопроекта определяет, что домохозяйство может вести предпринимательскую (экономическую) деятельность без регистрации физического лица-предпринимателя при условии:
Законопроект определяет такие виды предпринимательской деятельности, которые разрешается вести без регистрации как ФЛП:
В то же время, законопроект определяет понятие “социального трансферта”, для получения которого домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию.
Социальный трансферт предусматривается в следующих формах:
Авторы документа обращают внимание на то, что средний годовой уровень доходов домохозяйств в Соединенных Штатах составляет $ 176 тыс., в Швейцарии — $ 128,4 тыс., в Бельгии — $ 104 тыс., а в Японии — $ 97,5 тыс.
При этом, по данным Госстата, в Украине насчитывается 14,9 млн домохозяйств.
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