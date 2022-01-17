По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (43,562 млн грн и 36,374 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (41 и 36), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,80−28,81 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму 79,936 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,8000 — 50 000
28,8000 — 27 000
28,8000 — 50 000
28,8000 — 50 000
28,7900 — 30 000
28,7800 — 37 777
28,7800 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7800 — 10 000
28,7800 — 10 000
28,8000 — 30 000
28,8000 — 700
28,8000 — 30 000
28,8100 — 20 000
28,8100 — 120 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,8413 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,7731 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
 916; Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
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