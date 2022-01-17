По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (43,562 млн грн и 36,374 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (41 и 36), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,80−28,81 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму 79,936 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,8000 — 50 000

28,8000 — 27 000

28,8000 — 50 000

28,8000 — 50 000

28,7900 — 30 000

28,7800 — 37 777

28,7800 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7800 — 10 000

28,7800 — 10 000

28,8000 — 30 000

28,8000 — 700

28,8000 — 30 000

28,8100 — 20 000

28,8100 — 120 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,8413 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,7731 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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