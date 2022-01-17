По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (36,280 млн грн и 30,412 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (40 и 30), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,37−28,38 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активные заявки по доллару на сумму 66,692 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,3600 — 45 000

28,3500 — 10 000

28,3400 — 33 000

28,3400 — 120 000

28,3400 — 150 000

28,3400 — 50 000

28,3300 — 99 999

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,4500 — 10 000

28,3000 — 10 000

28,3000 — 10 000

28,3200 — 10 000

28,3200 — 15 000

28,3600 — 20 000

28,3700 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,3818 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,3213 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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