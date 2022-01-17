Межбанк: что будет происходить с валютой в понедельник

Понедельник будет сложным днем на валютном рынке.
Во-первых, несмотря на относительное снижение страстей на межбанке в прошлую пятницу – по факту, гривна продолжает быть в подвешенном состоянии. И ее курс продолжает зависеть от поведения крупных местных игроков и нерезидентов. А вот здесь как раз много нюансов. Часть иностранцев продолжает выходить из украинских ОВГЗ, но часть – решила на этом подзаработать и активно торгует этими облигациями на вторичном рынке в формате “в две стороны”.
Во-вторых, с сегодняшнего дня начинается период возмещений НДС крупным экспортерам, что снижает их интерес к продаже валютной выручки. Поэтому, определенный перевес спроса при недостатке предложения – реалии этих дней на нашем рынке.
В-третьих, Нацбанк активно распродал с начала января “чистыми” $731,70 млн. Но хоть как-то сбить ажиотаж на межбанке подобными интервенциями ему удалось лишь в прошлый четверг-пятницу.
И теперь регулятор “на распутье”. Либо продолжать терять резервы, но тогда оказаться под огнем критики МВФ и правительства. Либо отпустить ситуацию с курсом, но тогда получить проблемы с ростом цен и инфляционной статистикой. А “крайними” чиновникам быть очень не хочется.
Поэтому, в ближайшие дни Нацбанк постарается усидеть сразу “на двух стульях” – и резервы особо не тратить, но и курсовые скачки постараться все же как-то сгладить.
В подобных “шараханьях” регулятора на фоне полной зависимости межбанка от действий крупных игроков и нерезидентов – и пройдут ближайшие дни на валютном рынке Украины.
По нашим расчетам объемы операций на торгах в понедельник составят не менее $160-230 млн при заключении до 490-600 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 24 января будут в пределах: доллар — коридор 28,20-28,38 грн, евро — коридор 31,90-32,18 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,30 / 28,32
евро – 32,05 / 32,08
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионеромПозавчера, 18:32 - 6041 14
Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертовВчера, 11:00 - 8454 12
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 6518 7
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.Позавчера, 19:35 - 31902 7
«Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение BitcoinПозавчера, 22:06 - 2787 6
Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертовВчера, 11:00 - 8454 12
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 6518 7
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнесаВчера, 14:19 - 4164
Каких сфер коснутся массовые увольненияВчера, 20:01 - 1412 2
В каких странах больше всего состоятельных людей (инфографика)Вчера, 17:03 - 1336
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 566 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 454
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 619 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2059 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1200 1