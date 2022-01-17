Межбанк: что будет происходить с валютой в понедельник

Понедельник будет сложным днем на валютном рынке.

Во-первых, несмотря на относительное снижение страстей на межбанке в прошлую пятницу – по факту, гривна продолжает быть в подвешенном состоянии. И ее курс продолжает зависеть от поведения крупных местных игроков и нерезидентов. А вот здесь как раз много нюансов. Часть иностранцев продолжает выходить из украинских ОВГЗ, но часть – решила на этом подзаработать и активно торгует этими облигациями на вторичном рынке в формате “в две стороны”.

Во-вторых, с сегодняшнего дня начинается период возмещений НДС крупным экспортерам, что снижает их интерес к продаже валютной выручки. Поэтому, определенный перевес спроса при недостатке предложения – реалии этих дней на нашем рынке.

В-третьих, Нацбанк активно распродал с начала января “чистыми” $731,70 млн. Но хоть как-то сбить ажиотаж на межбанке подобными интервенциями ему удалось лишь в прошлый четверг-пятницу.

И теперь регулятор “на распутье”. Либо продолжать терять резервы, но тогда оказаться под огнем критики МВФ и правительства. Либо отпустить ситуацию с курсом, но тогда получить проблемы с ростом цен и инфляционной статистикой. А “крайними” чиновникам быть очень не хочется.

Поэтому, в ближайшие дни Нацбанк постарается усидеть сразу “на двух стульях” – и резервы особо не тратить, но и курсовые скачки постараться все же как-то сгладить.

В подобных “шараханьях” регулятора на фоне полной зависимости межбанка от действий крупных игроков и нерезидентов – и пройдут ближайшие дни на валютном рынке Украины.

По нашим расчетам объемы операций на торгах в понедельник составят не менее $160-230 млн при заключении до 490-600 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 24 января будут в пределах: доллар — коридор 28,20-28,38 грн, евро — коридор 31,90-32,18 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,30 / 28,32

евро – 32,05 / 32,08

Курсы валют на Межбанке

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