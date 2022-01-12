По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,528 млн грн и 36,910 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (32 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,40-28,42 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 96,438 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4500 – 20 000

28,4500 – 50 000

28,4500 – 63 336

28,4500 – 10 000

28,4500 – 55 000

28,4400 – 100 000

28,4400 – 45 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4200 – 10 000

28,4500 – 19 200

28,4700 – 57 777

28,4800 – 30 000

28,4800 – 35 000

28,4800 – 45 555

28,4800 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4882 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4100 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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