По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,528 млн грн и 36,910 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (32 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,40-28,42 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 96,438 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4500 – 20 000
28,4500 – 50 000
28,4500 – 63 336
28,4500 – 10 000
28,4500 – 55 000
28,4400 – 100 000
28,4400 – 45 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4200 – 10 000
28,4500 – 19 200
28,4700 – 57 777
28,4800 – 30 000
28,4800 – 35 000
28,4800 – 45 555
28,4800 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4882 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4100 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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