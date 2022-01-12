Более 70% украинских предприятий планируют поднять зарплату в 2022 году

Большинство руководителей украинских предприятий (70,3%) ожидают роста затрат на одного работника в следующие 12 месяцев.
Об этом свидетельствует отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.
Согласно опросу, еще 28,1% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 1,6% планируют снизить зарплаты.
Ожидания растут второй квартал подряд. Баланс ответов составляет 68,6% (в ІІІ квартале 2021 года – 61,4%).
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Второй квартал подряд респонденты прогнозируют увеличение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 2,9% (в ІІІ квартале 2021 года – 2,2%).
Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.
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