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Более 70% украинских предприятий планируют поднять зарплату в 2022 году

Более 70% украинских предприятий планируют поднять зарплату в 2022 году

Большинство руководителей украинских предприятий (70,3%) ожидают роста затрат на одного работника в следующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствует отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.

Согласно опросу, еще 28,1% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 1,6% планируют снизить зарплаты.

Ожидания растут второй квартал подряд. Баланс ответов составляет 68,6% (в ІІІ квартале 2021 года – 61,4%).

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Второй квартал подряд респонденты прогнозируют увеличение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 2,9% (в ІІІ квартале 2021 года – 2,2%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, средняя заработная плата по Украине в ноябре 2021 года составила 14282 грн;
  • по прогнозу Министерства экономики, средняя зарплата в 2022 году составит 15 778 грн, а в 2023-м увеличится до 17 425 грн;
  • при этом половина опрошенных украинцев заявили, что в течение 2021 года их материальное положение изменилось в худшую сторону.

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По материалам РБК-Украина
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