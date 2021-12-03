Как изменилось материальное положение украинцев за 2021 год (результаты опроса)

Половина опрошенных заявили, что в течение 2021 года их материальное положение изменилось в худшую сторону.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», который проводился 16−18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине.
Что показало исследование:
Кроме того, для 53% семей их чувство уверенности в будущем ухудшилось за последний год, для 30% – не изменилось, для 14% улучшилось.
Читайте также: Тренды финтеха 2022: финансовый рынок переходит в онлайн
По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно. Около 20% считают, что ситуация не изменилась, для 12% – улучшилась политическая ситуация, для 8% – экономическая.
Напомним, средняя заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2021 составила 14 045 грн. Однако, по данным Госстата, чаще всего украинцы получают зарплату в 7 тыс. гривен — 33,4% штатных работников.
При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.
Аналогичный опрос Украинского института будущего зафиксировал другие результаты:
🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром остановил поставки газа через Польшу6 ч. назад - 1918 12
Минус 2 миллиарда долларов: Украина теряет иностранные инвестиции9 ч. назад - 973 5
Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздники8 ч. назад - 154 5
В этом году собран рекордный за историю Украины урожай13 ч. назад - 1225 5
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев7 ч. назад - 4061 4
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев7 ч. назад - 4061 4
Toyota остановит свои заводы на неопределенный срокВчера, 22:38 - 2023
Газпром остановил поставки газа через Польшу6 ч. назад - 1918 12
Денег хватило не всем: названы самые богатые и самые бедные облцентры УкраиныВчера, 20:01 - 1918
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРО2 ч. назад - 1429
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1694
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2239 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2344
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 629
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1927 1