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Как изменилось материальное положение украинцев за 2021 год (результаты опроса)

Как изменилось материальное положение украинцев за 2021 год (результаты опроса)

Половина опрошенных заявили, что в течение 2021 года их материальное положение изменилось в худшую сторону.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», который проводился 16−18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине.

Что показало исследование:

  • у 50% украинских семей финансовое положение ухудшилось;
  • для 40% оно не изменилось;
  • для 9% – улучшилось.

Кроме того, для 53% семей их чувство уверенности в будущем ухудшилось за последний год, для 30% – не изменилось, для 14% улучшилось.

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По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно. Около 20% считают, что ситуация не изменилась, для 12% – улучшилась политическая ситуация, для 8% – экономическая.

Напомним, средняя заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2021 составила 14 045 грн. Однако, по данным Госстата, чаще всего украинцы получают зарплату в 7 тыс. гривен — 33,4% штатных работников.

При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Аналогичный опрос Украинского института будущего зафиксировал другие результаты:

  • 27% респондентов ответили, что их финансовое состояние за год значительно ухудшилось, еще 25% – что скорее ухудшилось;
  • лишь 2% респондентов заявили, что их благосостояние за уходящий год значительно улучшилось.

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По материалам Finance.UA
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