0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

Может ли продавец отказать в безналичном расчете

Может ли продавец отказать в безналичном расчете

Продавец обязан предоставить покупателю свободу выбора продукции и форму ее оплаты. В случае отказа покупатель имеет право написать жалобу и продавца оштрафуют.

Об этом Finance.ua узнал в Госпродпотребслужбе.

“За всеми потребителями в одинаковой мере признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами”, – сказано в сообщении.

Госпродпотребслужба отмечает, что постановлением КМУ от 29.09.2010 № 878 «О проведении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» предусмотрено освобождение отдельных категорий продавцов от обязательного приема специальных платежных средств для проведения расчетов за проданные товары (предоставленные услуги), в том числе субъектов хозяйствования, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 25 тыс. человек.

Таким образом, отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и предоставленные услуги свидетельствует об ущемлении прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность статьей 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» и статьей 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как действовать покупателю. В случае нарушения вашего права на безналичный расчет вы вправе обратиться с соответствующим обращением в Госпродпотребслужбу Украины и ее территориальных органов.

Справка Finance.ua:

  • за отказ потребителю в реализации его прав предусматривается наказание в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн);
  • ответственность за нарушение правил торговли – 27 необлагаемых минимумов доходов граждан (459 грн);
  • штрафные санкции вступят в силу с 1 февраля.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.