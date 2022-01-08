Может ли продавец отказать в безналичном расчете

Продавец обязан предоставить покупателю свободу выбора продукции и форму ее оплаты. В случае отказа покупатель имеет право написать жалобу и продавца оштрафуют.
Об этом Finance.ua узнал в Госпродпотребслужбе.
“За всеми потребителями в одинаковой мере признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами”, – сказано в сообщении.
Госпродпотребслужба отмечает, что постановлением КМУ от 29.09.2010 № 878 «О проведении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» предусмотрено освобождение отдельных категорий продавцов от обязательного приема специальных платежных средств для проведения расчетов за проданные товары (предоставленные услуги), в том числе субъектов хозяйствования, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 25 тыс. человек.
Таким образом, отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и предоставленные услуги свидетельствует об ущемлении прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность статьей 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» и статьей 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как действовать покупателю. В случае нарушения вашего права на безналичный расчет вы вправе обратиться с соответствующим обращением в Госпродпотребслужбу Украины и ее территориальных органов.
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