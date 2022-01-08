Экономические показатели Украины и Казахстана на 2022 год (инфографика)

Как и в Украине, в Казахстане рассчитывают прожиточный минимум, на основе которого определяют ряд других выплат. С 2022 года прожиточный минимум в Казахстане составляет 36 018 тенге (примерно 2 270 гривен), а в Украине чуть выше – 2 393 гривны.

Минимальная зарплата в Казахстане – 60 тысяч тенге. Соответствующую сумму заложили в бюджете на 2022 год. Это примерно более 3 780 гривен. В Украине минималка почти вдвое выше и с 1 декабря прошлого года составляет 6,5 тысячи гривен.

Зато средняя зарплата в Казахстане немного выше. По официальным данным в ноябре она составляла 249 349 тенге, то есть 15 740 гривен. В аналогичный период средняя зарплата украинцев до налогообложения составила 14 300 гривен.

Пенсии. Минимальная пенсия в Казахстане – 46 302 тенге (примерно 2 900 гривен). Интересно, что в Казахстане размер минимальной пенсии выше, чем прожиточный минимум, в Украине же прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, равен минимальной пенсии. Сейчас она составляет 1 934 гривны.

При этом в Казахстане существует понятие минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты, который составляет 19 450 тенге или 1 220 гривен. Эти выплаты получают люди, у которых менее 10 лет трудового стажа.

А вот разница между средними пенсиями Казахстана и Украины весьма существенна. В то время как казахи в конце года получали в среднем 99 726 тенге или почти 6 300 гривен, украинские пенсионеры получали в среднем 3 915 гривен, сообщает ПФУ.

Выход на пенсию. В Украине мужчины и женщины выходят на пенсию одинаково – в 60 лет, при условии соответствующего стажа. В Казахстане мужчины выходят на пенсию позже – в 63 года. А женщины пока выходят на пенсию, достигнув 60 лет и 6 месяцев. Но этот возраст планируют также увеличить до 63 лет к 2027 году.

Более поздний выход на пенсию в Казахстане частично обоснован продолжительностью жизни, ведь ожидаемая продолжительность жизни там почти 74 года, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения. Обычно ВВП на душу населения – один из показателей, который хорошо показывает уровень жизни. В Казахстане за 2020 год ВВП на душу населения составлял 9 122 доллара, а в Украине – 3 727 долларов, по данным Всемирного банка. Однако тот факт, что этот показатель в Казахстане в три раза больше, чем в Украине, не свидетельствует о столь же лучшей жизни. Казахстан богат ресурсами страны, но все богатство сконцентрировано в руках небольшого процента населения.

Экономика Казахстана. В 2020 году номинальный ВВП Казахстана составил 171,08 миллиарда долларов, а Украины – 155,5 миллиарда долларов, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Казахстана по этому показателю сильнее экономики Украины.