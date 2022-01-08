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Кабмин отменил устаревшие регуляторные требования по энергосбережению

Кабмин отменил устаревшие регуляторные требования по энергосбережению

Кабинет Министров одобрил подготовленный Госэнергоэффективности проект постановления, чтобы привести ряд постановлений в соответствие с законом «Об энергетической эффективности».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, признали утратившими силу 5 постановлений правительства, которые касались государственной экспертизы по энергосбережению по требованию старого, уже не действующего закона «Об энергосбережении» 1994 года.

«Раньше прохождение государственной экспертизы по энергосбережению было платным и обязательным во время деятельности, связанной с добычей, производством и потреблением топливно-энергетических ресурсов, для получения льгот, кредитования мероприятий по энергоэффективности и некоторых других направлений», — пояснили в правительстве.

Там добавили, что это решение приняли во исполнение нового закона «Об энергетической эффективности». В правительстве также говорят, что это вклад в дерегуляцию и упрощение условий ведения бизнеса в Украине.

По материалам Економічна Правда
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