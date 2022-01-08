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Количество идентификаций через BankID возросло в 4 раза

Количество идентификаций через BankID возросло в 4 раза

2021 год стал прорывным для государственной системы удаленной идентификации BankID НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«За прошлый год к системе присоединилось 13 банков как идентификаторы и 54 участника — поставщика услуг. Сегодня Система BankID НБУ насчитывает 131 абонента», — сказано в сообщении.

Согласно статистике в декабре 2021 года Система BankID НБУ перешла отметку в 110 успешных идентификаций пользователей за одну минуту. Всего за 2021 год в Системе BankID НБУ проведено более 30 млн успешных электронных идентификаций, что в четыре раза больше, чем за 2020 год (7,6 млн), и в 100 раз больше, чем за 2019 год (300 тыс.).

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«Мы постоянно работаем над совершенствованием системы, находимся в диалоге с рынком, стараемся учитывать все предложения и стремимся сделать систему дружественной к абонентам и одновременно легкой и безопасной для пользователей», — рассказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Василева.

Среди основных изменений, введенных в прошлом году в Системе BankID НБУ, Ольга Василева выделила:

  • улучшение процесса автоматизации расчетов;
  • введение нового публичного предложения на заключение договора присоединения к системе BankID НБУ, что упрощает процедуру вступления;
  • изменения в Спецификации взаимодействия, учитывающие потребности абонентов и повышающие требования к качеству данных, передаваемых средствами системы.

В соответствии с новыми требованиями правил системы BankID НБУ в части усиления безопасности в течение прошлого года банки-идентификаторы системы успешно реализовали технологию многофакторной аутентификации пользователей для подтверждения передачи персональных данных Пользователя с использованием системы BankID НБУ.

Кроме того, в конце прошлого года модернизирована тестовая платформа взаимодействия и обеспечен доступ к тестовой среде в режиме 24/7, что способствует улучшению качества и скорости тестирования новых узлов абонентов для их дальнейшего подключения к производительной системе.


Инфографика: НБУ

По материалам Finance.UA
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