Киевляне платят по 3 миллиона гривен за парковку ежемесячно. За декабрь 2021 года водители Киева заплатили за парковку 3,169 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, депутат Киевского емкого совета Константин Усов в своем телеграм-канале, традиционно подводя итоги предыдущего месяца.

«Это на 20% больше, чем в ноябре, и на 38% больше, чем в октябре. Из них 2,950 млн грн уплачено за парковку в I зоне», – отметил Константин Усов.

Он также сообщил, что общая сумма штрафов в декабре уменьшилась по сравнению с ноябрем: 14 437 водителей уплатили 4,613 млн грн штрафов в декабре, что на 1,140 млн меньше, чем в предыдущий месяц.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, за нарушение правил дорожного движения в декабре инспекция вынесла 10 374 постановления, что на 3 000 меньше, чем в ноябре. При этом растет количество эвакуаций – 1 776 за декабрь против 1 178 за ноябрь и 934 за октябрь.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации добавил, что больше всего киевляне для оплаты парковки пользуются приложением «Киев цифровой». Через него в декабре в бюджет города уплачено 3,005 млн грн.