Veomini – мгновенные кредиты для тех, кто ценит время

Мобильное приложение Veomini, представленное финансовой компанией Moneyveo на рынке онлайн-кредитования в 2020 году, быстро получило признание среди пользователей. В чем же его особенность, которая делает Veomini популярным?
Сначала был кредит Smart за 8 минут
Финтех-компания Moneyveo – первопроходец в области онлайн-кредитования в Украине. С того момента, как в 2013 году она представила потребителям свой сервис и краткосрочный кредит Smart, компания не прекращает удивлять рынок новыми продуктами и услугами.
Moneyveo постоянно совершенствует свои предложения, дополняет их удобными фишками, основанными на инновационных технологиях. Так, компания предложила клиентам долгосрочный кредит Comfort с максимальной суммой до 30 000 грн. Постепенно потребители услуг Moneyveo получили доступ к таким возможностям, как: Льготный период кредитования (42 первых дня бесплатного пользования деньгами); пролонгация; добор денег в рамках и на условиях открытого кредита; автоматическое погашение; программа лояльности и пр.
Мобильное приложение Veomini – одна из новых разработок – было создано под потребности самой молодой аудитории, людей в возрасте от 18 до 22 лет. Но пользоваться им могут все.
Veomini – простота, скорость, технологичность
Команда Moneyveo постоянно исследует рынок и потребительский спрос. Как выяснилось, часто наиболее молодой аудитории нужны не столько крупные суммы кредитов, сколько еще бОльшая скорость обслуживания и получения денег на карту. Поколение Z живет в ускоренном жизненном ритме, в условиях перенасыщенного информационного фона. Они пользуются самыми современными гаджетами, и все делают буквально на бегу. Потому их главные ценности – простота, скорость и технологичность.
Команда Moneyveo создала приложение, соответствующее потребностям поколения Z. Пользоваться им очень просто. Veomini решает вопросы недостатка денег в течение 2-х минут, не более. Несколько свайпов по экрану мобильного – и деньги на карте.
«Veomini – друг, который в любой момент готов одолжить тебе деньги. Нас ценят за скорость принятия решения, которые мы обеспечиваем 24/7. На самом деле это приложение – сложный, но очень хорошо налаженный механизм, который для клиента работает просто и удобно. А что еще нужно людям, которые живут на полную и ценят каждую секунду своего времени?» – отмечает Влас Головин, директор по развитию продуктов Moneyveo.
В 2 раза больше выдач – ежеквартально
В течение 2021 года украинцы установили приложение Veomini более 800 тысяч раз. Рост количества новых пользователей из месяца в месяц обеспечил увеличение клиентской базы за год в 4 раза. А также в течение четвертого квартала пользователи заключили через Veomini в 2 раза больше договоров, чем в предыдущем квартале.
Оформление кредита в приложении занимает минимум времени и не требует специальной подготовки. Чтобы взять деньги в Veomini, нужно:
1. Установить приложение, зарегистрироваться и отправить заявку. Помимо прочей информации, в ней требуется ввести данные паспорта, ИНН и личной банковской карты.
2. Получить решение – ожидание продлится до 1 минуты, результат появится на экране смартфона.
3. Дать согласие на условия электронного договора (оферты). Для этого – ввести код из SMS.
Вот и весь процесс. Veomini мгновенно перечислит деньги на вашу карту, и вы сможете тут же решить свой финансовый вопрос. Пока приложение такси ищет для вас водителя, получайте нужную сумму и рассчитывайтесь за услугу. Пока стоите в очереди на кассу магазина – пара кликов, и Veomini подбросит недостающие средства. Ценник в ресторане оказался слишком большим – не страшно, приложение поможет избежать неловкого момента и т. п.
Ваш финансовый помощник Veomini всегда на связи и выручит в любой момент. Просто установите и зарегистрируйтесь в приложении. И вы всегда будете при деньгах. Попробуйте прямо сейчас: первый кредит – до 3000 грн под 0,01% в день, последующие – до 6000 грн.
ООО «Манивео Скорая Финансовая Помощь». Предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная. Кредит «Веомини»: срок до 30 дней, сумма до 6000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки – на moneyveo.ua/ru/confidentiality/tariffs/. Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.
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