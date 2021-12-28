Что изменится для клиентов ПриватБанка в 2022 году

В течение 2022 года ПриватБанк планирует распространить услугу «Е-ліки» на всю территорию Украины, а также развивать экосистему некредитных продуктов и сервисов.
Об этих и других изменениях для клиентов ПриватБанка в 2022 году рассказали представители финучреждения в комментарии изданию «Сегодня».
Для «физиков». В 2022 году банк планирует запуск новых страховых сервисов, нацеленных на финансовую поддержку клиентов в различных жизненных ситуациях. Например, таких как потеря работы или онкологические заболевания.
Также ПриватБанк планирует сделать страхование каско доступным широкому кругу клиентов по принципу «плати, когда за рулем».
Выбрать каско, либо ОСАГО онлайн уже можно на Finance.ua
Для пользователей смартфонов будет предложен новый сервис защиты девайса, который кроме оплаты стоимости ремонта предусматривает поиск и коммуникации с сервисными центрами.
По словам главы пресс-службы ПриватБанка Олега Серги, для клиентов банка будет введен новый продукт — кредит наличными. Обещают, что процесс получения будет максимально автоматизирован.
Конечно, в течение 2022 года будет обновляться мобильное приложение банка Приват24, в том числе расширят функционал по дистанционному управлению депозитами.
Обновленный сервис будет доступен как на базе Android, так и на iOS. Также через приложение планируют запустить услугу предоставление кредитов на приобретение автомобилей и кредитование на покупку подержанных автомобилей.
Кроме того, в этом году будет увеличен объем кредитования по государственной программе «Ипотека 7%».
Также ПриватБанк запустит свой маркетплейс по продаже и кредитованию на приобретение недвижимости.
Для «юриков». В течение 2022 года предусмотрено немало изменений для бизнес-клиентов, в том числе снижение тарифов на эквайринг, а также:
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