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Безработные могут получить пособие для начала бизнеса: когда не нужно возвращать

Безработные могут получить пособие для начала бизнеса: когда не нужно возвращать

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности в Министерстве социальной политики.

Пособие будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей (“Рука помощи”), разработанной Министерством социальной политики Украины.

На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой бюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.

Размеры пособия. Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат* (на начало 2022 года – 97 500 грн).

Где можно использовать. Можно использовать только для оплаты счетов на приобретение необходимого для начала собственного дела оборудования и материалов.

Через 3 года предпринимательской деятельности средства нужно будет вернуть.

Преимущества. Весомое преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

Когда пособие не нужно возвращать государству. Если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать средства государству будет не нужно.

Для получения финансовой помощи нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

Справка Finance.ua:

  • Программа разработана Министерством социальной политики Украины на основе успешного опыта пилотного проекта «Рука помощи».
  • Он был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

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По материалам Finance.UA
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