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Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

Кабинет Министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Finance.ua узнал стоимость.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

«Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Оно вступает в действие с 1 февраля 2022 года. Это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране», — сказано в сообщении.

Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно.

«Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия микропластика», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:

  • 2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, что в июне 2021 года вступил в силу Закон № 2051−1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепите с 10 декабря 2021 года.

В то же время эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка, до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

По материалам Finance.UA
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