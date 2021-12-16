Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

Кабинет Министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Finance.ua узнал стоимость.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

«Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Оно вступает в действие с 1 февраля 2022 года. Это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране», — сказано в сообщении.

Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно.

«Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия микропластика», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:

2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, что в июне 2021 года вступил в силу Закон № 2051−1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепите с 10 декабря 2021 года.

В то же время эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка, до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.