Китайский центробанк снизил ставку впервые с начала пандемии

Народный банк Китая в понедельник снизил базовую ставку по кредитам впервые с апреля 2020 года.
Китайский центробанк снизил годовую ставку по кредитам до 3,8% с 3,85%, сообщает CNBC.
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Основная ставка по пятилетним кредитам не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,65%.
В последний раз центробанк КНР сокращал годовой и пятилетний LPR в апреле 2020 года.
LPR влияет на процентные ставки по корпоративным и физическим кредитам. На прошлой неделе вступило в силу сокращение китайским центробанком размера средств, которые банки должны иметь в резерве, что стало вторым подобным шагом в этом году.
Снижение ставки подтверждает склонность властей Китая к снижению ставок на фоне экономических факторов, сдерживающих восстановление экономики.
В третьем квартале экономика Китая достигла самых медленных темпов роста за 2021 год.
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