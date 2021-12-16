Укрэксимбанк объявил конкурс на должность председателя правления банка

Государственный экспортно-импортный банк объявил конкурс на должность председателя правления банка.

Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно решению наблюдательного совета, объявляется конкурсный отбор на должность главы правления Укрэксимбанка.

Отмечается, что претендент на должность председателя правления должен соответствовать общим квалификационным требованиям:

иметь высшее образование;

иметь опыт работы в банковском или финансовом секторе – не менее пяти лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях – не менее трех лет (в роли председателя правления и заместителя председателя правления);

опыт управления средними и крупными банками, нацеленными на корпоративных клиентов.

С 17 по 22 декабря будет проходить подача документов претендентами на конкурс, а 17 февраля состоится финальный этап – собеседования с наблюдательным советом банка.

Результаты открытого конкурса будут обнародованы не позднее 18 марта 2022 года.

Справка Finacne.ua:

4 октября на съемочную группу “Радио Свобода” было совершено нападение во время интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером из-за вопроса о кредите на $ 60 млн на покупку ТРЦ Sky Mall. Подробнее об этой ситуации мы писали по ссылке;