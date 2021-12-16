Подразделение по защите инвестиций пополнило экономику на 9 миллиардов гривен — Венедиктова

Благодаря созданному в Офисе генпрокурора специализированному подразделению по защите инвестиций, экономика страны пополнилась на 9 млрд грн.
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время отчета об итогах работы Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты инвесторов в 2020—2021 годах, сообщает Офис генерального прокурора.
Генпрокурор Венедиктова во время отчета ВСК получила благодарность комиссии. ВСК отметила усилия прокуратуры и вклад ее руководителя в улучшение инвестиционного климата в Украине в 2021 году.
Председатель ВСК Галина Янченко отметила важность создания в Офисе генпрокурора специализированного подразделения по защите инвестиций и результативность сотрудничества с ним в конкретных делах.
Венедиктова подчеркнула, что эффективное взаимодействие и коммуникация между ВСК и Офисом генерального прокурора обеспечивает быстрое и адекватное реагирование на давление на бизнес и другие незаконные действия в отношении инвесторов.
«Совместная системная работа показывает, что инвесторы начинают чувствовать себя более защищенными, а ощущение безнаказанности уходит в прошлое. Мы все должны двигаться вместе. На самом деле именно правильная координация усилий всех государственных органов — это самое важное. Этой парламентской ВСК удалось делать умные конструктивные вещи. Это очень верный подход, показывать и решать проблему и при этом не вмешиваться в работу правоохранительных органов», — отметила генпрокурор.
Как отмечается, Офис генпрокурора взял на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций для достижения доверия бизнеса к правоохранительным органам и улучшения инвестиционного климата в государстве.
«Просчитать экономический эффект от работы нашего подразделения в Офисе Генпрокурора непросто, но, к примеру, только в двух из 70 наших успешных дел бизнесом дополнительно инвестировано в экономику Украины свыше 9 млрд гривен. В одном случае речь идет о 100 млн долларов США прямых инвестиций, в другом — создано более 10 000 рабочих мест», — добавила Венедиктова.
Председатель ВСК Янченко отметила, что за время работы ВСК рассмотрела 22 обращения инвесторов по резонансным делам и 9 из них уже успешно решены. Результатом спецкомиссии в законодательном поле стало 7 законопроектов, в частности, для стимулирования развития отрасли строительства электрокаров, о реформе АРМА и пакет антирейдерских инициатив.
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