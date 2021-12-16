Онлайн-аукционы Прозорро.Продажи уже принесли государству 58 миллиардов — Шмыгаль

Украина от онлайн-аукционов Прозорро. Продажи за пять лет получила 58 млрд грн.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Фейсбуке.
«Государственная система онлайн-аукционов Прозорро. Продажи получила мировое признание. На прошлой неделе украинская инициатива победила в Open Government Award-2021 — самой престижной международной премии. Прозорро. Продажи обошли инициативы ведущих в сфере управления европейских стран, в частности Германии и Эстонии. Украинская государственная система одержала победу за обеспечение открытости и прозрачности продажи и аренды публичных активов. Прозрачно. Продажи за 5 лет своей работы принесли государству 58 млрд грн, а общины стали получать доходы за счет имущества, которое не использовалось годами», — отметил Шмыгаль.
Напомним, по состоянию на 6 декабря в системе Прозорро. Продажи обнародованы уже 1 542 земельных аукциона. 1 042 из них — по аренде земли (общая площадь земельных участков — 7 244 га) и 500 — по отчуждению (общая площадь — 729 га). Общая стоимость всех лотов по аренде земли — 35 млн грн, по отчуждению — 535 млн грн. Абсолютным лидером по количеству аукционов остается Одесская область: сейчас здесь организовано 190 аукционов по аренде земли и 127 — по отчуждению. В пятерке лидеров также Львовская, Киевская, Закарпатская и Харьковская области.
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