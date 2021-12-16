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Тысяча за вакцинацию: Киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

Тысяча за вакцинацию: Киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

Программа «еПоддержка» по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID пока реализуется только в приложении «Дія». Чтобы предотвратить мошенничество, Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации и выплаты.

Об этом сообщает в Telegram-канале вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, он напомнил, что стартовала программа по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID. Деньгами можно будет воспользоваться в течение четырех месяцев, если их не потратить, то счет будет закрыт.

При этом расплачиваться можно онлайн и оффлайн, но только на определенные категории украинского бизнеса.

«Программа реализуется только в приложении „Дія“. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты», — добавил Федоров.

Тысяча за вакцинацию: как получить и куда потратить 💸

По материалам РБК-Украина
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