Тысяча за вакцинацию: Киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

Программа «еПоддержка» по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID пока реализуется только в приложении «Дія». Чтобы предотвратить мошенничество, Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации и выплаты.
Об этом сообщает в Telegram-канале вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В частности, он напомнил, что стартовала программа по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID. Деньгами можно будет воспользоваться в течение четырех месяцев, если их не потратить, то счет будет закрыт.
При этом расплачиваться можно онлайн и оффлайн, но только на определенные категории украинского бизнеса.
«Программа реализуется только в приложении „Дія“. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты», — добавил Федоров.
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