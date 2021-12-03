Западные дипломаты ставят под сомнение закон об олигархах, — FT

Западные дипломаты ставят под сомнение украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных к власти представителей бизнеса.

Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

«Закон об олигархах — «не лучшее решение», — сказал западный дипломат в Киеве.

«Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты», — говорится в статье.

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Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты также сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит властям избирательно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны ему. В первую очередь это может касаться олигарха Игоря Коломойского.

«Вопрос в том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам», — сказала Дарья Каленюк, директор «Центра противодействия коррупции».

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября, подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии в связи с подозрениями в нарушении им положений о правах человека. Заключение комиссии ожидается в середине января 2022 года.