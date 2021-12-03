0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Западные дипломаты ставят под сомнение закон об олигархах, — FT

Западные дипломаты ставят под сомнение закон об олигархах, — FT

Западные дипломаты ставят под сомнение украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных к власти представителей бизнеса.

Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

«Закон об олигархах — «не лучшее решение», — сказал западный дипломат в Киеве.

«Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты», — говорится в статье.

Читайте также: Олигархов обяжут подавать декларации. Как будут наказывать за скрытое имущество

Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты также сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит властям избирательно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны ему. В первую очередь это может касаться олигарха Игоря Коломойского.

«Вопрос в том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам», — сказала Дарья Каленюк, директор «Центра противодействия коррупции».

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября, подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии в связи с подозрениями в нарушении им положений о правах человека. Заключение комиссии ожидается в середине января 2022 года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.