Всемирный банк предоставил Украине 300 миллионов евро займа

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
«Средства будут использованы на поддержку критичных для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — говорится в пресс-релизе.
Этим займом Всемирный банк поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институтов; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для людей пожилого возраста с целью смягчения воздействия пандемии COVID-19.
«В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и нестойкое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем окажет необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению», — заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
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