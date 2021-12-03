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Всемирный банк предоставил Украине 300 миллионов евро займа

Всемирный банк предоставил Украине 300 миллионов евро займа

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

«Средства будут использованы на поддержку критичных для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», — говорится в пресс-релизе.

Этим займом Всемирный банк поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институтов; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для людей пожилого возраста с целью смягчения воздействия пандемии COVID-19.

«В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и нестойкое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем окажет необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению», — заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Справка Finance.ua:

  • первый подобный кредит в размере 350 млн долларов был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство;
  • в целом с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине 2,3 млрд долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.
По материалам Економічна Правда
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