Кличко открыл проезд по новому участку Большой Кольцевой дороги

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по новому участку Большой кКольцевой дороги — от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской с транспортной развязкой на разных уровнях.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Кличко отметил, что город, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, продолжает развиваться и воплощать новые инфраструктурные проекты.
«Все мы знаем, какую сегодня нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто. Город давно говорит, что единственным решением проблемы крупного транзита через столицу является строительство Киевской окружной дороги вокруг города — проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транзитный транспорт не ехал через столицу, затрудняя трафик и разрушая дороги в городе. Впрочем, делаем все, что зависит от нас, чтобы создать более комфортные условия для киевлян», — отметил лидер «УДАРа».
Фото: КГГА
Он добавил, что длина участка 1200 метров.
«Сегодня открываем автосообщение по новому участку Кольцевой — от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. И транспортную развязку на улице Богатырской. Напомню, этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы его воплотили. Протяженность нового участка дороги — почти 1200 метров. Также мы возвели два путепровода. Один над железной дорогой и путепровод над улицей Богатырской», — отметил Кличко.
Фото: КГГА
От подчеркнул, что на участке установили современное освещение, обустроили пешеходные тротуары, велодорожки и 480 метров шумозащитного экрана.
«Открытие здесь автомобильного движения сделает прямое транспортное сообщение от Минского проспекта до улицы Богатырской. Это значительно упростит передвижение автотранспорта в сторону центра столицы и в направлении города Вышгород. А также — часть транзитного транспорта не будет ехать через весь город, затрудняя трафик. В планах города — продлить эту дорогу и соединить ее с Оболонским проспектом. Работы по строительству нового участка уже начали», — подчеркнул лидер «УДАРа».
Фото: КГГА
Напомним, во время своего отчета Виталий Кличко сообщил, что в этом году в столице отремонтировали 198 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет в городе обновили 410 улиц, мостов и путепроводов — в целом более 1200 км столичных дорог.
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