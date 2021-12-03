5 советов, как уберечься от незаконного увольнения

В условиях социально-экономических потрясений сохранение работы — одно из ключевых приоритетов для граждан. Согласно статье 43 Конституции Украины, украинцам гарантируется защита от незаконного увольнения.

О чем гласит законодательство? Государство гарантирует трудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории Украины, правовую защиту от необоснованного отказа в принятии на работу и незаконного увольнения, а также содействие в сохранении работы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Государственного центра занятости, в чем же заключается правовая защита от незаконного увольнения.

Увольнение работника по инициативе работодателя возможно лишь на определенных основаниях. Главные основания для увольнения с работы предусматривает ст. 40 Кодекса законов о труде Украины «Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа». Основания для увольнения отдельных категорий работников содержатся в ст. 41 КЗоТ «Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях».

Необходимо соблюдение процедуры увольнения. Гарантиям прав работников, которые увольняются по причинам экономического характера, посвящена отдельная глава КЗоТ под названием «Обеспечение занятости увольняемых работников». В случае если увольнение является массовым, собственник или уполномоченный им орган доводит до сведения государственной службы занятости о запланированном увольнении работников. Об увольнении работник предупреждается не позднее чем за 2 месяца до даты увольнения.

КЗоТ предусматривает, что увольнение в случае сокращения допускается, если невозможно перевести работника, по его согласию, на другую работу. При этом работник должен обязательно получить выплату выходного пособия. Последние две гарантии распространяются также в случае расторжения трудового договора в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, а также при восстановлении на работе работника, который ранее выполнял эту работу.

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Если же к работнику применяется увольнение как мера дисциплинарного увольнения, то и в этом случае он пользуется определенными гарантиями. Так, расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям невыполнения трудовых обязанностей или прогула возможно при условии получения объяснений относительно причин совершенного проступка. Дисциплинарное взыскание применяется собственником или уполномоченным им органом непосредственно по выявлению проступка, но не позднее одного месяца со дня его выявления.

Существуют обстоятельства, когда увольнение недопустимо. Не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по п. 5 ст. 40 Кзот), а также в период пребывания работника в отпуске (это касается и отпусков по уходу за ребенком). Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Отдельные категории лиц пользуются дополнительной защитой. Статья 42 КЗоТ предусматривает, что при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается работникам, указанным в ч. 2 настоящей статьи.

Если работник — член профсоюза, то расторгнуть с ним трудовой договор по определенным основаниям работодатель может только по предварительному согласию выборного органа профсоюза, членом которого является работник.

Также существуют субъекты, увольнение которых допускается в исключительных случаях:

беременные женщины, матери с детьми до 3 лет, одинокие матери с детьми до 14 лет — их увольнение допускается в случаях полной ликвидации предприятия и при условии обязательного трудоустройства;

несовершеннолетние работники — их увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 статьи 40 КЗоТ, производится лишь в исключительных случаях и не допускается без трудоустройства (ст. 198 КЗоТ).

Существует возможность восстановления на работе в судебном порядке. Под незаконным увольнением, как разъяснил Верховный Суд, следует понимать как увольнение без законного основания, так и увольнение с нарушением порядка, установленного законом (постановление Верховного Суда от 28.04.2021 по делу № 755/14564/18). В месячный срок после получения копии приказа (распоряжения) об увольнении работник может обжаловать его в суде.

Судебный сбор за подачу иска о восстановлении на работе не уплачивается. Гражданский процессуальный кодекс Украины допускает возможность рассмотрения таких дел в упрощенном порядке. При вынесении решения о восстановлении работника на работе, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула; решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.

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