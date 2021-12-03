5 советов, как уберечься от незаконного увольнения

В условиях социально-экономических потрясений сохранение работы — одно из ключевых приоритетов для граждан. Согласно статье 43 Конституции Украины, украинцам гарантируется защита от незаконного увольнения.
О чем гласит законодательство? Государство гарантирует трудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории Украины, правовую защиту от необоснованного отказа в принятии на работу и незаконного увольнения, а также содействие в сохранении работы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Государственного центра занятости, в чем же заключается правовая защита от незаконного увольнения.
КЗоТ предусматривает, что увольнение в случае сокращения допускается, если невозможно перевести работника, по его согласию, на другую работу. При этом работник должен обязательно получить выплату выходного пособия. Последние две гарантии распространяются также в случае расторжения трудового договора в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, а также при восстановлении на работе работника, который ранее выполнял эту работу.
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Если же к работнику применяется увольнение как мера дисциплинарного увольнения, то и в этом случае он пользуется определенными гарантиями. Так, расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям невыполнения трудовых обязанностей или прогула возможно при условии получения объяснений относительно причин совершенного проступка. Дисциплинарное взыскание применяется собственником или уполномоченным им органом непосредственно по выявлению проступка, но не позднее одного месяца со дня его выявления.
Если работник — член профсоюза, то расторгнуть с ним трудовой договор по определенным основаниям работодатель может только по предварительному согласию выборного органа профсоюза, членом которого является работник.
Также существуют субъекты, увольнение которых допускается в исключительных случаях:
Судебный сбор за подачу иска о восстановлении на работе не уплачивается. Гражданский процессуальный кодекс Украины допускает возможность рассмотрения таких дел в упрощенном порядке. При вынесении решения о восстановлении работника на работе, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула; решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.
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