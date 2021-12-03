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Как будут работать банки и системы электронных платежей в праздничные дни

Как будут работать банки и системы электронных платежей в праздничные дни

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года и в течение 2022 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В период завершения отчетного года и начала следующего:

  • 30 декабря 2021 года СЭП работает до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме;
  • 31 декабря 2021 года до 13.00 через СЭП могут проводиться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы и платежи от Национального банка и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13.00;
  • 1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 04 января 2022 года;
  • 1–3 января 2022 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период производятся датой банковского дня 4 января 2022 года. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки самостоятельно принимают решения о проведении валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме;
  • 4–6 января 2022 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме;
  • в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленный/рассчитанная Национальным банком 30 декабря 2021 года;
  • 7–9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП проводятся датой банковского дня 10 января 2022 года;
  • 1–3 и 7–9 января 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов;

В связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:

  • понедельника 7 марта – на субботу 12 марта;
  • понедельника 27 июня – на субботу 2 июля.
  • Межбанковские переводы через СЭП проводятся:*
  • 12 марта 2022 года – датой банковского дня 12 марта 2022 года;
  • 2 июля 2022 года – датой банковского дня 2 июля 2022 года;
  • 5–8 марта 2022 года – датой банковского дня 9 марта 2022 года;
  • 25–28 июня 2022 года – датой банковского дня 29 июня 2022 года;
  • 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными разных номиналов для обслуживания клиентов.

По материалам Finance.UA
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