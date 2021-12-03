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АРМА в этом году разыскало активов на 13,5 млрд грн

АРМА в этом году разыскало активов на 13,5 млрд грн

Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, разыскало активов более чем на 13,5 млрд грн.

В январе-ноябре АРМА обработало 3135 обращений и разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 13,5 млрд грн.

За 11 месяцев года АРМА в частности разыскало более 6226 земельных участков, 6201 объект жилой и нежилой недвижимости, 1120 единиц автотранспорта, 804 единицы сельхозтехники с комплектующими, 562 единицы сельхозпродукции; 557 единиц иного имущества (товаров), 336 имущественных прав интеллектуальной собственности, 51 единицу морского/речного транспорта, 26 единиц нематериальных активов и 3 единицы авиационного/воздушного транспорта.

Всего с начала года АРМА разыскало 15886 единиц имущества.

Информацию о разысканных активах Агентство предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление АРМА для физического сохранения или сохранения экономической стоимости.

За 11 месяцев года АРМА перечислило в бюджет 39 млн грн от продажи арестованных активов, что превысило поступления за три предыдущих года.

Только в ноябре госбюджет получил от продажи этих активов 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

В январе-октябре АРМА разыскало более 13,5 тысяч активов почти на 12 млрд грн. От продажи арестованных активов госбюджет получил около 33 млн грн.

Всего с 2017 года АРМА разыскало указанных активов на более 100 млрд грн и продало арестованного имущества на 200 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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