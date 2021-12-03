Депутаты повысили именные стипендии: студентам вузов будут платить дополнительно 1680 грн

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла постановление № 6413 относительно изменения размера именных стипендий Верховной Рады.
Решение поддержали 317 нардепов.
Так, постановление предусматривает установить следующие размеры именных академических стипендий Верховной Рады Украины:
Кроме того, парламент 321-м голосом принял постановление № 6414 о повышении размера социальных стипендий Верховной Рады.
Документом устанавливается, что размер социальных стипендий ВР определяется с учетом размера социальной стипендии, установленной в соответствии с законодательством Кабмином для соискателей профессионального предвысшего и высшего образования, которым назначены социальные стипендии соответствующей категории, степени образования и возраста, увеличен на 50%.
Правительство в сентябре приняло постановление, согласно которому с 1 января 2022 года академические и именные стипендии соискателей высшего, профессионального предвысшего образования увеличиваются более чем в 1,5 раза, профессионального (профессионально-технического) образования — более чем в 2,5 раза.
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