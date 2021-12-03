Депутаты повысили именные стипендии: студентам вузов будут платить дополнительно 1680 грн

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла постановление № 6413 относительно изменения размера именных стипендий Верховной Рады.

Решение поддержали 317 нардепов.

Так, постановление предусматривает установить следующие размеры именных академических стипендий Верховной Рады Украины:

для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень «младший специалист», образовательно-профессиональную степень «профессиональный младший бакалавр», образовательные степени «младший бакалавр» или «бакалавр», — 3320 гривен в месяц (была 2130 гривен в месяц);

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательные степени «младший бакалавр», «бакалавр» или «магистр», — 4400 гривен в месяц (была 2720 гривен в месяц).

Кроме того, парламент 321-м голосом принял постановление № 6414 о повышении размера социальных стипендий Верховной Рады.

Документом устанавливается, что размер социальных стипендий ВР определяется с учетом размера социальной стипендии, установленной в соответствии с законодательством Кабмином для соискателей профессионального предвысшего и высшего образования, которым назначены социальные стипендии соответствующей категории, степени образования и возраста, увеличен на 50%.

Правительство в сентябре приняло постановление, согласно которому с 1 января 2022 года академические и именные стипендии соискателей высшего, профессионального предвысшего образования увеличиваются более чем в 1,5 раза, профессионального (профессионально-технического) образования — более чем в 2,5 раза.