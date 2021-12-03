Киев заказал ремонт Крещатика почти за 740 млн грн

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» по результатам тендера заключила соглашение с ООО «Онур конструкцион интернешнл» на ремонт улицы Крещатик стоимостью 739,50 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает пишет издание «Наші гроші».

Согласно сообщению, единственным конкурентом победителя тендера, которого допустили к участию в торгах, было ООО «Ростдорстрой», но они фактически не торговались. Отмечается, что в договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта, максимальный срок – конец 2023 года.

«Киевавтодор» объявил тендер на капитальный ремонт центральной улицы столицы. Проект оценили в 741 млн грн.

Согласно тендеру, подрядчик должен будет произвести капитальный ремонт дороги, тротуаров, пешеходного перехода до улицы Прорезной, пешеходного перехода на Майдане Независимости, подземного коллектора, системы водоотвода.