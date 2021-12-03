В отопительном сезоне размер субсидий ожидается на уровне 2000 грн и выше — Шмыгаль

В отопительном сезоне 2021−2022 годов ожидается повышение субсидий до уровня 2000 грн и выше.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте по итогам года.

Премьер отметил, что в 2021 году была завершена реформа жилищных субсидий. Соответственно, с мая 2021 года жилищные субсидии выплачиваются их получателям исключительно в наличной форме. По словам главы правительства, большинство субсидиантов не подавали заявки, субсидии были переназначены им автоматически.

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«В отопительном сезоне 2020−21 годам размер субсидий составлял 1770 грн. В отопительном сезоне 2021−22 годов ожидается на уровне 2000 грн и выше», — заявил Шмыгаль.

Напомним, в Госбюджете на 2022 год общая сумма, которую предусматривается направить на жилищные субсидии, составляет 38,4 млрд гривен.

Запланированные расходы на субсидии, в то же время, меньше, чем те, которые понадобились украинцам в 2021 году.

Да, в этом году денег на судсидии не хватило. Кабмин Шмыгаля просил увеличения расходов из госбюджета на эти цели. И 8 октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2021 год, направив дополнительных 12 млрд гривен на субсидии.