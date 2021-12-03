В отопительном сезоне размер субсидий ожидается на уровне 2000 грн и выше — Шмыгаль

В отопительном сезоне 2021−2022 годов ожидается повышение субсидий до уровня 2000 грн и выше.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте по итогам года.
Премьер отметил, что в 2021 году была завершена реформа жилищных субсидий. Соответственно, с мая 2021 года жилищные субсидии выплачиваются их получателям исключительно в наличной форме. По словам главы правительства, большинство субсидиантов не подавали заявки, субсидии были переназначены им автоматически.
Читайте также: Киевлянам рассказали, каких тарифов ждать в отопительном сезоне 2021/2022
«В отопительном сезоне 2020−21 годам размер субсидий составлял 1770 грн. В отопительном сезоне 2021−22 годов ожидается на уровне 2000 грн и выше», — заявил Шмыгаль.
Напомним, в Госбюджете на 2022 год общая сумма, которую предусматривается направить на жилищные субсидии, составляет 38,4 млрд гривен.
Запланированные расходы на субсидии, в то же время, меньше, чем те, которые понадобились украинцам в 2021 году.
Да, в этом году денег на судсидии не хватило. Кабмин Шмыгаля просил увеличения расходов из госбюджета на эти цели. И 8 октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2021 год, направив дополнительных 12 млрд гривен на субсидии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населенияВчера, 10:05 - 2177 22
Украинцы будут платить абонплату за коммуналкуВчера, 13:00 - 5398 11
ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правленияВчера, 12:01 - 1239 5
Первая зарплата Верещук на должности вице-премьер-министраПозавчера, 20:43 - 1796 5
Киев заказал ремонт Крещатика почти за 740 млн грнВчера, 19:28 - 232 4
Украинцы будут платить абонплату за коммуналкуВчера, 13:00 - 5398 11
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населенияВчера, 10:05 - 2177 22
Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателейВчера, 15:15 - 1283
ФГВФЛ объяснил рост вкладов украинцев в банкахВчера, 09:02 - 1248 2
ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правленияВчера, 12:01 - 1239 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1503
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2032 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2161
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 571
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1762 1