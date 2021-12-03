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Изменения в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции — Чернышов

Изменения в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции — Чернышов

Принятые Верховной Радой в первом чтении законопроекты об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции.

Как передает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, об этом заявил министр Алексей Чернышов.

Как отмечается, принятые парламентариями в первом чтении законопроекты № 5688 и № 5689 предусматривают ряд фискальных стимулов для инвесторов в индустриальные парки (ИП).

По словам Чернышова, фискальные стимулы являются одними из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в ИП.

«Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в изобилии, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой общины. Шагаем к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом», — подчеркнул министр.

Как отмечается, законопроект № 5688 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности речь идет о:

  • освобождение от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на 10 лет при его реинвестировании в развитие инвестиционного проекта;
  • освобождение от «обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования»;
  • установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления;
  • установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньшем, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления);
  • освобождение от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

Законопроект № 5689, в свою очередь, вносит изменения в Таможенный кодекс Украины.

В частности, документ призван освободить от обложения пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого участниками индустриальных парков для собственного использования.

Как напомнили в Минрегионе, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон «Об индустриальных парках» (№ 4416−1), которым введены финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы.

По материалам Укринформ
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