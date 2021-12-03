Изменения в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции — Чернышов

Принятые Верховной Радой в первом чтении законопроекты об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции.
Как передает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, об этом заявил министр Алексей Чернышов.
Как отмечается, принятые парламентариями в первом чтении законопроекты № 5688 и № 5689 предусматривают ряд фискальных стимулов для инвесторов в индустриальные парки (ИП).
По словам Чернышова, фискальные стимулы являются одними из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в ИП.
«Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в изобилии, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой общины. Шагаем к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом», — подчеркнул министр.
Как отмечается, законопроект № 5688 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности речь идет о:
Законопроект № 5689, в свою очередь, вносит изменения в Таможенный кодекс Украины.
В частности, документ призван освободить от обложения пошлиной нового оборудования (оборудования), ввозимого участниками индустриальных парков для собственного использования.
Как напомнили в Минрегионе, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон «Об индустриальных парках» (№ 4416−1), которым введены финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы.
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