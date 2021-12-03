Основатель Tesla утверждает, что станет крупнейшим налогоплательщиком в истории США

Миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети Twitter, что заплатит больше налогов, чем любой американец в истории. Этот аргумент бизнесмен использовал в очередной ссоре с сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Перепалка между Маском и политиком возникла из-за острой критики Уоррен в адрес актуального налогового законодательства США. По ее мнению, Маск, а также ряд других бизнесменов попросту боятся потерять часть своего богатства.

«Раскройте свои глаза хотя бы на пару секунд. В этом году я уплачу налогов больше, чем любой другой американец в истории», — написал Маск в Twitter.

Уоррен же поддерживает внедрение «налога на богатство». Если эту инициативу примут, то крупным держателям капитала в США придется оплатить сбор не только с доходов, но и с активов в их распоряжении.

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В ноябре Маск неоднократно высмеивал эту законодательную инициативу. Когда его обвинили в неуплате налогов, основатель Tesla попросту выпустил на рынок еще больше акций своей компании.

Затем он раскритиковал Берни Сандерса. 80-летний сенатор заявил, что богатые американцы должны платить «справедливую цену» за свои накопления.

Интересно то, что обвинения в адрес Маска по поводу неуплаты налогов небезосновательны. В 2018 году, когда миллиардер был признан вторым богатейшим человеком в мире, основатель Tesla не заплатил ни копейки подоходного сбора.

В 2015 и 2017 он внес в казну всего 70 тысяч долларов, что при многомиллиардном состоянии американские сенаторы расценили как насмешку.

По предварительной оценке, в этом году Маск должен выплатить около 7,6 млрд долларов. Если бизнесмен продолжит эмиссию ценных бумаг, то его задолженность может вырасти до 15 млрд долларов или до 50 млрд долларов в случае принятия «налога на богатство».