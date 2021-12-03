Самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Таким образом авторитетное издание оценило его влияние на человечество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.
«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей», — пишет о нем Time.
Журнал объяснил свой выбор тем, что Маск контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей, что сделало его самым богатым человеком в истории. При этом у него нет собственного дома, а «по щелчку его пальцев» фондовый рынок взлетает или падает.
Напомним, по состоянию на ноябрь состояние Маска оценивалось в порядка 270−300 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в истории, когда капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов.
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