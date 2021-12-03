В Кабмине сказали, будут ли в Украине новые локдауны

В Украине больше не будет локдаунов, уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом пишет НВ.
По его словам, жестких карантинов поможет избежать вакцинальная кампания от коронавируса.
«Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет», — заявил он.
По его словам, для тех заведений, сотрудники и клиенты которых полностью вакцинированы, ограничений фактически не существует.
В отношении масочного режима у премьера другой прогноз — он предполагает, что данное ограничение продлится в ближайшие годы.
«Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а, возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%», — пояснил он.
Ранее в Минздраве сообщили, что на период новогодне-рождественских праздников в Украине останутся карантинные меры, которые были введены ранее. Невакцинированные украинцы и в дальнейшем смогут посещать общественные места исключительно при наличии негативных тестов на COVID-19.
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