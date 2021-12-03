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НБУ изменил требования к политике вознаграждения в банках

НБУ изменил требования к политике вознаграждения в банках

Национальный банк установил новые требования к политике вознаграждения для улучшения организации корпоративного управления в банках.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новыми требованиями предусмотрено, что политика вознаграждения в банке должна:

  • определять критерии для установления фиксированного и переменного вознаграждения;
  • стимулировать членов органа управления, влиятельных лиц действовать в интересах банка и не принимать чрезмерных рисков;
  • определять порядок принятия решений о выплате / отсрочке / уменьшении / отмене / возврате переменного вознаграждения, а также определять формы выплаты переменного вознаграждения;
  • предусматривать принятие банком решений по выплате переменного вознаграждения с учетом принятых банком рисков и результатов такого принятия, финансового результата деятельности банка, соблюдение требований к капиталу, уровня ликвидности;
  • быть гендерно нейтральной.

Политика вознаграждения также должна определять объем информации о выплате вознаграждения, которая включается в годовой отчет.

«В то же время Национальный банк распространил требования к положениям и отчетам о вознаграждении, в том числе относительно их обнародования, кроме членов органов управления также на влиятельных лиц. Влиятельными лицами банка являются руководитель подразделения внутреннего аудита, главный риск-менеджер, главный комплаенс-менеджер, руководитель отдельного подразделения по вопросам финансового мониторинга, другие лица, профессиональная деятельность которых имеет значительное влияние на профиль риска банка», — сказано в сообщении.

Размер вознаграждения председателя и членов наблюдательного совета будет устанавливаться общим собранием акционеров, размер вознаграждения председателя, членов правления, руководителя и работников подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера, главного комплаенс-менеджера — наблюдательным советом, размер вознаграждения других работников банка — правлением банка.

Для чего это необходимо. Изменения будут способствовать приближению системы вознаграждения членов органов управления и влиятельных лиц в банках Украины к европейским стандартам, в частности в части имплементации принципа зависимости переменного вознаграждения членов органов управления и других влиятельных лиц банка от результатов реализации рисков банковской деятельности в формирование политики вознаграждения.

По материалам Finance.UA
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