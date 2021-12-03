Рада изменит Конституцию из-за децентрализации

Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке законодательных предложений по внесению изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба ВР в четверг, 16 декабря.

Рабочая группа будет действовать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета по вопросам правовой политики.

Председателем рабочей группы стал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Созданный орган будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

«Работа в рабочей группе — это логическое продолжение разработки изменений в Конституцию по децентрализации. Мы завершили консультации с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом. Завершение децентрализации должно усилить гарантии возможности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека — услуги и возможности. При этом должен быть баланс прав и ответственности местных властей», — пояснил Корниенко.

Ключевыми вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.