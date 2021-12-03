Представлен смартфон Honor X30 с чипом Snapdragon 695 и 120-Гц дисплеем

Ассортимент смартфонов Honor пополнила очередная модель среднего уровня — Honor X30 на платформе Qualcomm. Официальные продажи устройства начнутся 24 декабря.
Новинка оборудована 6,8-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2388 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет перфорацию по центру в верхней области под фронтальную камеру на 16-мегапиксельном сенсоре.
Вычислительная нагрузка возложена на процессор Snapdragon 695, который объединяет восемь ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.
Применена аккумуляторная батарея ёмкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой 66-ваттной подзарядки. На восполнение запаса энергии с 0% до 80% требуется 30 минут.
Источник изображений: Honor
В тыльной части установлена тройная камера. В её состав входят 48-мегапиксельный ключевой датчик, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор для сбора информации о глубине сцены.
Объём оперативной памяти варьируется от 6 до 12 Гбайт. Флеш-накопитель вмещает 128 или 256 Гбайт информации. На аппарат установлена операционная система Android 11 с пользовательским интерфейсом Magic UI 5.0.
Смартфон Honor X30 представлен в серебристом, золотистом, синем и чёрном цветах. Цена составляет от $235 до $360.
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