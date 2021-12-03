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Huawei показала смартфон-раскладушку P50 Pocket на фотографиях

Huawei показала смартфон-раскладушку P50 Pocket на фотографиях

Китайский гигант Huawei анонсировал свой первый смартфон в формате раскладушки, оснащённый гибким дисплеем.

Снимки обнародовал модный женский журнал Harper’s Bazaar. Смартфон Huawei P50 Pocket запечатлён с различных ракурсов в руках Гуань Сяотун (Guan Xiaotong), китайской актрисы и певицы.

Видно, что на внешней стороне корпуса раскладушки расположены два кольца. Одно из них содержит тройную камеру со вспышкой, а второе — небольшой вспомогательный экран для отображения полезной информации и уведомлений. Кроме того, этот дисплей может выполнять функции видоискателя в процессе съёмки автопортретов.


Фото: Harper’s Bazaar

Новинка показана в золотистом варианте цветового исполнения с трёхмерной отделкой в виде кристаллической структуры.


Фото: Harper’s Bazaar

О технических характеристиках аппарата информации пока, к сожалению, нет. Высказываются предположения, что он получит процессор Snapdragon 888 с модемом 5G. Поставщиком гибкого внутреннего экрана может стать BOE.

По материалам 3dnews.ru
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