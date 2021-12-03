0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Раскрыты ключевые характеристики Redmi 10

Раскрыты ключевые характеристики Redmi 10

В консоли для разработчиков Google Play была обнаружена новая версия недорогого смартфона Redmi 10. Как оказалось, при разработке устройства повышение его производительности не было целью компании.

Согласно информации в базе данных сервиса для разработчиков Google Play Console, Redmi 10 (2022) получит процессор Helio G70, в то время как оригинальная модель серии работает на базе мобильной платформы Helio G88. Новый смартфон также будет доступен в двух вариантах оперативной памяти — 4 и 6 ГБ. Работать устройство станет под управлением MIUI 12.5 на базе ОС Android 11, а его дисплей получит разрешение 2400х1080 пикселей.


Фото: 4pda.to

Предположительно, компания сделает акцент на возможностях съёмки Redmi 10 (2022). Ранее сообщалось, что тыльная камера гаджета получит 50-мегапиксельный главный датчик (Samsung S5KJN1 или OmniVision OV50C40), а также сенсор Sony IMX355 на 8 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Дата релиза Redmi 10 (2022) пока не известна.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.