Раскрыты ключевые характеристики Redmi 10

В консоли для разработчиков Google Play была обнаружена новая версия недорогого смартфона Redmi 10. Как оказалось, при разработке устройства повышение его производительности не было целью компании.

Согласно информации в базе данных сервиса для разработчиков Google Play Console, Redmi 10 (2022) получит процессор Helio G70, в то время как оригинальная модель серии работает на базе мобильной платформы Helio G88. Новый смартфон также будет доступен в двух вариантах оперативной памяти — 4 и 6 ГБ. Работать устройство станет под управлением MIUI 12.5 на базе ОС Android 11, а его дисплей получит разрешение 2400х1080 пикселей.



Фото: 4pda.to

Предположительно, компания сделает акцент на возможностях съёмки Redmi 10 (2022). Ранее сообщалось, что тыльная камера гаджета получит 50-мегапиксельный главный датчик (Samsung S5KJN1 или OmniVision OV50C40), а также сенсор Sony IMX355 на 8 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Дата релиза Redmi 10 (2022) пока не известна.