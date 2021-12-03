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Ноутбуки Xiaomi получат новейшие чипы Intel

Ноутбуки Xiaomi получат новейшие чипы Intel

Сразу две модификации новых ноутбуков Xiaomi были обнаружены в базе данных Geekbench 5. Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики не только лэптопов, но и процессоров Intel i5 и i7 12-го поколения.

Оба ноутбука Xiaomi засветились в Geekbench с кодовым именем TIMI A11, оснащены 16 ГБ оперативной памяти и работают под управлением операционной системы Windows 11. Одно из устройств получило чип Intel i5-12450H, который включает 8 ядер и 12 потоков, работает на базовой частоте 2,5 ГГц и имеет 12 МБ кеш-памяти третьего уровня. За графику в лэптопе отвечает видеокарта NVIDIA RTX 3050. «Сердцем» второй модели стал 10-ядерный 16-потоковый процессор Intel i7-12650H с рабочей тактовой частотой 2,7 ГГц и 24 МБ памяти L3. Ноутбук оснащён графическим ускорителем RTX 3050Ti.

Производительность ноутбуков оценивается Geekbench в 14 436 и 17 662 балла для модели с i5-12450H и i7-12650H соответственно. По результатам тестирования оба процессора немного уступают своему конкуренту AMD Ryzen 5800X. Учитывая, что чипы только тестируются, после официального релиза можно рассчитывать на лучшие показатели.

По материалам 4PDA
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